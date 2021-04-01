Son dakika gündem: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika

Son dakika gündem: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı dava ertelendi

01.04.2021 12:00
Son dakika gündem: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının

Son dakika haberler... Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K'nın, nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K'nın, nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık U.K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık U.K'nın avukatının reddihakim talebini içeren dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.

Sanık avukatınca, dilekçenin süresinde sunulmadığı ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle talebi kabul etmeyen mahkeme heyeti, bu karara karşı da itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

Söz verilen sanık U.K'nın avukatı Gazi Has da "Talebin geri çevrilmesine ilişkin itiraz etmek istiyoruz. Mahkeme tanıklarımızı dinletme talebimizi reddetmiştir. Savunma ve delil sunma imkanı tanımamıştır. Müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Sanık U.K. ise tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık U.K'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatının reddihakim talebinin reddine ilişkin karara yönelik itirazının yerinde görülmediğini kaydeden mahkeme heyeti, söz konusu itirazın değerlendirilmesi için dosyanın Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık U.K'nin, 23 yaşındaki Z.Y'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Saldırı, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının 'cinsel saldırı' suçundan yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika
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