Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu - Son Dakika

CHP'nin 24. dönem İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı Medya Mahallesi programına konuk oldu. Program sırasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Öğüt, NATO'nun Türkiye'ye müdahale yapmamasını eleştirdiği açıklamalarıyla tepki topladı.

TEPKİ ÇEKEN NATO MÜDAHALESİ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklamalarında Gökmen Öğüt, şunları söyledi:

"Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, emperyalizmin 'Türkiye'de demokrasi olsun' diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı."

"ESKİDEN YAPARDI"

Bu ifadeler üzerine sunucu Ayşenur Arslan da şaşırarak "Ne yapardı canım müdahale derken?" sorusunu sordu.

Öğüt ise "Eskiden yapardı canım. Dünyada karizmatik sol liderlerin olduğu Fransa'da komünistlerin belediyelere hakim olduğu, İtalya'da komünistlerin belediyelere hakim olduğu bir dönem vardı. Türkiye'ye bazı müdahaleler yapıyorlardı. Ciddi müdahaleler yapıyorlardı. Avrupa Birliği konusunda, şurada burada müdahaleler yapıyorlardı." dedi.