Üye Girişi
Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu - Son Dakika

Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu

16.11.2021 20:04
Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu

Eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Halk TV ekranlarında katıldığı Medya Mahallesi programında tepki çeken sözler sarf etti. NATO'nun ve Avrupa'nın 'Türkiye'de demokrasi olsun' gibi bir derdi olmadığını savunan Öğüt, "Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı" dedi. Bu ifadelere sunucu Arslan da şaşırıp "Ne yapardı canım müdahale derken?" diye sorarken Öğüt ise "Eskiden yapardı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 24. dönem İstanbul eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı Medya Mahallesi programına konuk oldu. Program sırasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Öğüt, NATO'nun Türkiye'ye müdahale yapmamasını eleştirdiği açıklamalarıyla tepki topladı.

TEPKİ ÇEKEN NATO MÜDAHALESİ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklamalarında Gökmen Öğüt, şunları söyledi:

"Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, emperyalizmin 'Türkiye'de demokrasi olsun' diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı."

"ESKİDEN YAPARDI"

Bu ifadeler üzerine sunucu Ayşenur Arslan da şaşırarak "Ne yapardı canım müdahale derken?" sorusunu sordu.

Öğüt ise "Eskiden yapardı canım. Dünyada karizmatik sol liderlerin olduğu Fransa'da komünistlerin belediyelere hakim olduğu, İtalya'da komünistlerin belediyelere hakim olduğu bir dönem vardı. Türkiye'ye bazı müdahaleler yapıyorlardı. Ciddi müdahaleler yapıyorlardı. Avrupa Birliği konusunda, şurada burada müdahaleler yapıyorlardı." dedi.

Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Gökmen Öğüt, Milletvekili, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

19:53 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı 19:50 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek 19:32 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti 17:51 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Son Dakika Haberleri
20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu
19:52 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
19:49 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı
19:33 Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu
19:31 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı
18:48 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım
18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim         
20:05
Bakan Soylu'dan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsraillilerle ilgili yeni açıklama: Askeri casusluk suçu var Bakan Soylu'dan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsraillilerle ilgili yeni açıklama: Askeri casusluk suçu var         
19:52
Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu Bakan Derya Yanık harekete geçti! Başak Cengiz'in katledilme görüntüleri için suç duyurusu         
19:33
Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu         
18:25
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 20:11:33. #1.11#
SON DAKİKA: Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement