Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Ağrı'da - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Ağrı'da

15.10.2020 18:47
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Ağrı'da, System.String[]

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Ağrı'ya gelen İnce, Cumhuriyet ve Kağızman caddelerindeki esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden İnce, Ağrı ile birlikte 37 ili gezdiklerini ve 81 ilin tamamını gezmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İnce, ardından otobüsle caddedeki vatandaşları selamlaladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Milletvekili, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Ağrı'da - Son Dakika

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