Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Artvin'i ziyaret etti - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Artvin'i ziyaret etti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Artvin'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Artvin'i ziyaret etti, System.String[]

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Artvin'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ile Halitpaşa Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. İnce, daha sonra Hopa ilçesine gelerek esnafa sohbet etti, işlerinde kolaylıklar diledi.

İlçe merkezinde selamlaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden İnce, bir süre önce yollara düştüğünü, Artvin'e de Şırnak'tan geldiğini söyledi. İnce, "Ben yan gelip yatamam." ifadesini kullanarak "Geziyorum, insanları dinliyorum. Ankara'da kenara çekilip emekli milletvekili maaşını alıp yan gelip yatmasını ben de bilirim. Ben onu yapmayacağım. Bugün Artvin'den başladım, buradan devam edeceğim. Buradan geçeceğim Muğla'ya, oradan geçeceğim Edirne'ye. 81 vilayeti bitireceğim sonra büyük ilçelere, büyük köylere sıra gelecek. Bin günde Türkiye'yi karış karış gezeceğim." dedi.

Vatandaşlardan birinin, bu gezmeleri parti programı çerçevesinde yapması gerektiğini ifade etmesi üzerine İnce, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir siyasetçi gezmeyince 'Seçimden seçime geliyorsunuz' derler. Gelince de 'Ne yapmaya gelirsin.' Ben partinin askeri değilim, kimsenin askeri değilim. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. 16 sene milletvekilliği yaptım. Ben öyle talimatla gezemem. Bu vatan benim. Hopa ne kadar benimse Yalova o kadar senin. Hakkari ne kadar benimse Diyarbakır o kadar senin. Bu memleket benim. Depoyu dolduruyoruz, peynir ekmek almaya da paramız var. Türkiye'yi gezmek için de kimseden emir almak zorunda değilim. Ne zaman istersem Türkiye'yi gezerim. Ne parti yönetiminden ne de Erdoğan'dan kimseden izin almak zorunda değilim."

İnce, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bölmenin olmayacağını belirterek, "Burası Cumhur İttifakı, burası Millet İttifakı. Bir ittifak içinde kaç oda olursa olsun karşıya taşımadıkça bölme olmaz. Bölme diye bir şey yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın yanına mı gideceğim. Gitsem arkamdan kim gelir? Ben de gitmem, siz de gelmezsiniz." diye konuştu.

Sohbet esnasında bazı vatandaşların İnce'ye zorla yakıt parası vermeye çalışmaları gülüşmelere neden oldu.

Muharrem İnce, buradaki ziyaretlerinin ardından Rize'ye hareket etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Milletvekili, Artvin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Artvin'i ziyaret etti - Son Dakika


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