Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı Açıklaması - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Karar TV YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bu konudaki değerlendirmelerini önümüzdeki günlerde yapacağını aktaran İnce, "Ancak CHP'nin Genel Başkanı'nın yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun." değerlendirmesini yaptı.