Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Erdin Bircan'ı anma törenine katıldı - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ölümümün ikinci yılında mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Enez ilçesine bağlı Hasköy mezarlığında Bircan'ın mezarı başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak anma töreni düzenlendi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, Erdin Bircan'ın duruşu olan bir arkadaşı olduğunu söyledi.

Bircan'ın inandıklarının arkasında eğilmeyerek durabildiğini belirten İnce, "O küçük bedeninin içinde mangal gibi bir yürek taşırdı. Allah mekanını cennet etsin." dedi.

Burada dua eden İnce, Bircan'ın yakınlarına da başsağlığı diledi.

Törende Erdin Bircan'ın annesi Müferiye Bircan, oğlunun fotoğrafına sarılarak ağladı.

Eşi Bahriye Bircan, çocukları Erdem ve Eren taziyeleri kabul etti.