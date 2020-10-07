Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Karaman ve Konya'yı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Karaman ve Konya'yı ziyaret etti Açıklaması

07.10.2020 17:59
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Karaman ve Konya'yı ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Karaman ve Konya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Karaman ve Konya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında, ilk olarak Karaman'a gelen İnce, İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler dileyen İnce, miting otobüsüne binerek vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Ardından Konya'ya geçen İnce, Mevlana Meydanı'ndaki vatandaşlarla selamlaştı.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın, AK Parti'nin kalesi olmadığını, 81 ilin de kendisinin memleketi olduğunu belirterek, "Kaleler yıkılır, merak etmeyin. Yeter ki doğru muhalefet olsun. Mevlana şöyle diyor: Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. O kapıları açacağız." dedi.

Muharrem İnce, bir gazetecinin "Bin Günde Memleket Hareketi'ni nasıl finanse ediyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biz bu hareketin kurucusu 50 kişiyiz. Bir depo benzin 3 bin lira. Bu benzinle bin kilometre gidiyoruz. 50 kişi bir depo doldursa 50 bin kilometre yapar. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Dün Aksaray'daydık. Teyzemizin biri dolma yapıp geldi. Şimdi de bir Konyalı kardeşimiz etli pide yapıp getirir. Otel parasını da cebimizden verdik. Biz 5 yıldızlı otellerde kalmıyoruz. Biz emek harcıyoruz, para harcamıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Karaman ve Konya'yı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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