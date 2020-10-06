Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Mersin'i ziyaret etti - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Mersin'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, İstiklal ve Kuva-yi Milliye caddelerinde esnafı ziyaret etti, sohbet ettiği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ili gezmeyi hedeflediklerini belirterek, "Her gün bir başka ile gidip dert dinliyoruz, sokaklarda geziyoruz. Artık eski tip siyaset bitti. Ankara'da oturup salıdan salıya birbiriyle kavga eden siyaset devri kapandı. İnsanları meydanlara toplayıp miting yapma devri de kapandı. Artık gireceksiniz caddelere, köylere, kasabalara, Türkiye'yi dolaşacaksınız." ifadesini kullandı.

Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeyi istediklerini aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Biz rahatı seçenler değiliz. Kenara çekilip, milletvekili emeklisi maaşını alıp pandemi ortamında deniz kenarında keyif yapanlardan değiliz. Şırnak'a da Hakkari'ye de gittik, Mersin'e de geldik. Biz, milletin dertlerini dinlemekten, onlara çözüm önerisini üretmekten, milletle kucaklaşmaktan yanayız. Her ne kadar fiziken kucaklaşamasak, tokalaşamasak da gönüllerimizi buluşturmaya geldik. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ihtiyacı var. Türkiye önce barışmalı, üretmeli, sonra da adil bölüşmelidir."