Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Rize'yi ziyaret etti - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Rize'yi ziyaret etti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Rize'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Rize'yi ziyaret etti, System.String[]

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Rize'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, ilk olarak Pazar ilçesinde esnafı ziyaret etti. İnce, daha sonra şehir merkezindeki Cumhuriyet ve Osman Karavin caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretleri sırasında bazı vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye'yi karış karış gezdiğini ifade eden İnce, "Daha öncede söylemiştim, Türkiye'nin bereketi, memleket hareketi demiştik. Kadrodaki arkadaşlarımla beraber Türkiye'yi dolaşıyoruz. Sorunları yerinde görmek istiyoruz. Sorunlara çözüm üretmek istiyoruz. Türkiye'de halk iktidardan da memnun değil, muhalefetten de memnun değil. Biz bir üçüncü yoluz. Üçüncü yol olarak Türkiye'yi karış karış gezeceğiz." dedi.

İnce, bir gazetecinin, "Dedenizin insanları sizi nasıl karşıladı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Karadeniz insanı zaten sevecendir ve yakındır. Benim anneannem ve dedem de buralı. Dedemin insanlarının halini ve hatırını sormaya geldim. Zaten çoğu da biliyor dedemin buralı olduğunu. Dertleşiyoruz, sokakta sohbet ediyoruz. Bugün kısmetimizde peynir emek, köfte ekmek yoktu. Kısmetimizde Çayeli kuru fasulyesi vardı. Bugün 15 gün sonra karnımız iyice bir doydu."

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Milletvekili, Rize, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Rize'yi ziyaret etti - Son Dakika


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