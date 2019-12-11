ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU; İŞADAMI ALİ AĞAOĞLU'NA "HAKARET" SUÇUNDAN 2 YIL 4 AYA KADAR... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU; İŞADAMI ALİ AĞAOĞLU'NA 'HAKARET' SUÇUNDAN 2 YIL 4 AYA KADAR... - Son Dakika

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU; İŞADAMI ALİ AĞAOĞLU'NA "HAKARET" SUÇUNDAN 2 YIL 4 AYA KADAR...

6 saat önce

Haber: Özden ATİK / ESKİ CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in kadınları ve kendisini aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu işadamı Ali Ağaoğlu hakkında savcılık, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU; İŞADAMI ALİ AĞAOĞLU'NA

Haber: Özden ATİK/ ESKİ CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in kadınları ve kendisini aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu işadamı Ali Ağaoğlu hakkında savcılık, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in 19 Nisan 2017'de şikayet dilekçesi vererek, Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart'ta yayınlanan ilk bölümünde yatak odasında kameraya takılan kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösterirken Reeve'in "Bunlar sizin mi değil mi" sorusuna, Ali Ağaoğlu'nun "Yok ama onları kullananlar benim malım" ifadelerini kullanarak kadınları aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu kaydedildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKSuç duyurusunun ardından gazetecilerin müşteki Biçer'in şikayette bulunması üzerine sorular sorması üzerine Ali Ağaoğlu'nun "O gelsin bekliyorum eve o hanımefendiyi eve" şeklinde cevap vererek müştekiyi aşağıladığı ve müştekinin şikayetçi olduğu belirtildi. Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Bu nedenle Ali Ağaoğlu hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ali Ağaoğlu, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Ağaoğlu hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından da takipsizlik kararı verildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ali Ağaoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:19 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU; İŞADAMI ALİ AĞAOĞLU'NA "HAKARET" SUÇUNDAN 2 YIL 4 AYA KADAR... - Son Dakika
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