Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin... - Son Dakika

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Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin...
6 saat önce
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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