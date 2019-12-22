Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin... - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin...

6 saat önce

-CHP Ankara il başkanı Rıfkı Güvener'in açıklaması CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.

-CHP Ankara il başkanı Rıfkı Güvener'in açıklaması CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin...

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Sinan Aygün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' iddialarıyla ilgili açıklama Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü

Son Dakika Haberleri
04:04 Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli - Son Dakika
04:01 Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü - Son Dakika
04:00 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
03:50 Uzungöl'de yıkım gerginliği (2) - Son Dakika
03:44 Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 04:10:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]