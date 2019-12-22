Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin... - Son Dakika

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Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin...
6 saat önce
-CHP Ankara il başkanı Rıfkı Güvener'in açıklaması CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:45 Kaynak: AA
-CHP Ankara il başkanı Rıfkı Güvener'in açıklaması CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
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