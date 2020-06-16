Eski CHP Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek, ifade verdi - Son Dakika

Eski CHP milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "iftira" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adliyesi'nde "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Aynı zamanda kızı olan avukatı İrem Çiçek ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Dursun Çiçek, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlantı kurulan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla soruşturma savcısına ifade verdi.

İfadesinde Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının bir FETÖ organizasyonu olduğuna işaret eden Çiçek, suç duyurusunda bulunduğunu ve 8 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde o dönem yaşadığı mağduriyetleri detaylı olarak anlattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suç isnat edilen tarihte, yani 12 Haziran 2009'da şahsımı sorgulamak ve yargılamak konusunda Anayasa ve yasalara göre yetkili olan askeri yargıyı yok sayan, iftiraya uğramış bir kurmay albay olarak şahsımı FETÖ'cü hakim, savcı kılıklı özel yetkili mahkemelere teslim eden süreç ne yazık ki 25/26 Haziran 2009 gecesi TBMM'de 13 dakikada tartışılmadan kabul edilen önergeyle başlamıştır."

Sonraki süreçte başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere Atatürkçü, cumhuriyetçi, devletine ve milletine sadık binlerce askerin tutuklandığını, emekliliğe zorlandığını ve TSK'dan tasfiye edildiğini aktaran Çiçek, "Bu tasfiye sürecinin miladı söz konusu önergeyle yapılan yasa değişikliğidir. Böylece FETÖ'cü askerlerin önü açılmış, terfi ettirilmiş, kritik görevleri ele geçirerek 15 Temmuz'da devlete ve millete ihanet edecek güce ulaşmaları sağlanmıştır." dedi.

İfade verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çiçek, "Yeni bir mağduriyet yaratılmaması adına, bir an önce hakkımızda takipsizlik kararı verilmesini talep ettik." dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da aynı soruşturma kapsamında 12 Haziran'da Anadolu Adalet Sarayı'na giderek ifade vermiş, ifade verme işleminin ardından yazılı açıklama yapmıştı.