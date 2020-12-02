Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma yürütülüyor - Son Dakika

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma yürütülüyor

02.12.2020 15:13
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 20 yaşındaki D.A., eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Savcılıkta "müşteki" sıfatıyla ifade veren D.A., şüpheli G.Ö.A.'yı bir siyasi partinin gençlik kolunda görev almaları nedeniyle tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"12 Mart'ta Ümraniye'de parti faaliyeti ile ilgili konularda bir araya geldikten sonra aynı mahallede oturduğumuz için aynı araçla oturduğumuz bölgeye geldik. Araçta başkaları da vardı. Diğer arkadaşları yolda bıraktık. G. isimli arkadaşım indikten sonra G.Ö.A. arkadaşımın da duyacağı şekilde bena ön koltuğa, yanına oturmamı söyledi. Ben önce istemedim ama bana şakayla 'Ben senin şoförün müyüm?' dediği için ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşı ile arasının bozuk olduğunu, benimle yarım saat kadar dertleşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim."

Bunun üzerine araçla Dudullu tepesine gittiklerini ve bir banka oturduklarını anlatan D.A., burada bir süre G.Ö.A.'nın kız arkadaşından bahsettiğini, kendisinin de tavsiyelerde bulunduğu dile getirdi. D.A., kalkması gerektiğini belirterek araca bindiklerini, G.Ö.A.'nın araçta kendisine sarılıp öptüğünü ve tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, D.A.'nın şikayeti üzerine G.Ö.A. hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılıkça ifadesi alınan şüpheli G.Ö.A.'nın, suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli G.Ö.A. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Mağdur avukatından açıklama

Mağdur D.A.'nın avukatı Orkun Can Kumkumoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin yaklaşık 9 ay önce gönüllü olarak siyasi faaliyetlerde bulunduğu CHP'nin Ümraniye ilçe teşkilatında, gençlik kolları başkanı olan kişinin cinsel tacizine maruz kaldığını savundu.

Olayın adli makamlar tarafından çözülecek olması sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kumkumoğlu, "Ne yazık ki birkaç gün önce Twitter'da yapılan ve polemik içeren birtakım paylaşımlar neticesinde olay ve müvekkilim siyasi bir tartışmanın mezesi haline getirilmiştir. Bu süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İl Gençlik Kolları Yönetimi ile tarafımızca görüşmeler sağlanmış olup, olayın üzerini kapatmaya çalıştıkları yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kumkumoğlu, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın da devam ettiğini bildirdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında 'cinsel saldırı' suçundan soruşturma yürütülüyor - Son Dakika


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