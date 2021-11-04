DUDULLU Tepesi'nde 12 Mart 2020'de aynı partiden 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın davasında mütalaasında açıklayan savcılık, sanığın beraat etmesini talep etti. Müşteki D.A. ise "Mütalaayı kabul etmiyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö.A ile avukatı katıldı. Duruşmada müşteki D.A. ile avukatı da yer aldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında müşteki D.A.'nın iddialarını doğrulayan kamera kaydı, ses kaydı, yazışma, görgüye dayalı tanık beyanı gibi hiçbir somut delilin olmadığına kanaat getirdiğini söyledi. Sanık G.D.Ö. ile müşteki D.A.'nın olaydan sonra da farklı zamanlarda görüştüklerine dair HTS kayıtları olduğunu dikkate alınan mütalaada, sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği belirtildi. Mütalaada 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince sanığın üzerine atılı suçtan beraat etmesi talep edildi. Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı "Mütalaayı kabul ediyoruz" diyerek müvekkilinin beraat etmesini istedi.

Müşteki D.A. ise "Mütalaayı kabul etmiyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. D.A.'nın avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek mütalaaya karşı yazılı şekilde savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, müşteki avukatına savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık G.Ö.A.'nın 12 Mart 2020'de Dudullu Tepesi'nde müşteki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu anlatılıyor. İddianamede sanık G.Ö.A.'nın 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

- İstanbul