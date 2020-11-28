Eski CIA Direktöründen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine tepki - Son Dakika

Eski CIA Direktöründen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine tepki

28.11.2020 00:53
Eski CIA Direktöründen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine tepki, System.String[]

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesini "uluslararası hukuka aykırı ağır bir suç" olarak nitelendirdi.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesini "uluslararası hukuka aykırı ağır bir suç" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasının en sert muhaliflerinden olan eski CIA Direktörü Brennan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Brennan, söz konusu eylemin "umarsızca işlenmiş ağır bir suç" olduğuna işaret ederek, Fahrizade'nin öldürülmesinin bölgede yeni gerginliklere neden olabileceğini aktardı.

Brennan, Tahran'ın Joe Biden yönetimini beklemesi gerektiğini belirterek, "İran yönetimi, sorumluluk sahibi Amerikan liderliğinin küresel ölçekte dönüşünü bekleyecek kadar erdemli olmalı ve potansiyel faillere karşı harekete geçme tavsiyelerine direnmelidir." ifadelerini kullandı.

Fahrizade'nin ölümünde yabancı bir ülkenin onayının veya direkt dahlinin olup olmadığını bilmediğini kaydeden Brennan, "Bu tür bir devlet destekli terörizm, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir ve diğer yönetimlerin yabancı yetkililere karşı ölümcül saldırılar düzenlemesini teşvik etmektir." yorumunu yaptı.

Fahrizade'nin öldürülmesinin El Kaide ya da DEAŞ elebaşlarının öldürülmesinden tamamen farklı olduğunu ifade eden Brennan, suikastın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran'ın nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastında İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski CIA Direktöründen İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine tepki - Son Dakika


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