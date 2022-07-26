Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak Hayatını Kaybetti

26.07.2022 17:17
Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak Hayatını Kaybetti

İzmir Çiğli'de 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Metin Solak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İzmir Çiğli'de 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Metin Solak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Metin Solak'ın (58) İzmir'deki ofisinde bugün öğleden sonra kalp krizi geçirdiği belirtildi. 1989 yılında siyasete atılan, 2004'te Karşıyaka, 2009'da ise Çiğli Belediyesi meclis üyeliği görevlerini yürüten Solak, Ensari Bulut'un vefatı üzerine 2009'da meclis içindeki seçimle CHP'den Çiğli Belediye Başkanı olmuştu. Metin Solak'ın cenazesinin yarın Evka 2 Cemevi'nden kaldırılacağı bildirildi.

Solak'ın vefatı sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümrükçü şunları kaydetti:

"Önceki dönem belediye başkanlarımızdan değerli büyüğüm Metin Solak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dilerim."

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Kaynak: ANKA

Metin Solak, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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