Eski Çiğli Belediyesi Başkanı Ensari Bulut, mezarı başında anıldı - Son Dakika

10 yıl önce Çiğli Belediye Başkanlığı görevini yürütürken hayatını kaybeden Ensari Bulut, Doğançay Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.

Çiğli Belediye Başkanlığı görevini yürütürken yaşamını yitiren Ensari Bulut, ölümünün 10. yılında Çiğli Belediyesi tarafından unutulmadı. Eski başkan Ensari Bulut için Doğançay Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Dualarla anılan Ensari Bulut için düzenlenen programa; ailesi, yakınları, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları ve sevenleri katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Ensari Bulut'un mezarı kırmızı karanfillerle donatıldı.

Törende konuşan Başkan Utku Gümrükçü, "Ensari başkanımız görev yaptığı sürece önemli hizmetler gerçekleştirdi. Çiğli'nin gelişimine, demokrat ve çağdaş bir kişi olarak önemli katkılarda bulundu. Enerjisi yüksekti, espriliydi; biz de yaptığımız hizmetlerde ondan aldığımız enerjiyle, onun ortaya koyduğu değerler doğrultusunda çalışmaya gayret ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi.

Ensari Bulut'un ağabeyi Hamza Bulut da, şu ifadelere yer verdi:

"Merhum ağabeyimi her yıl burada kabri başında rahmetle anıyoruz. Utku Gümrükçü de benim kardeşim. Çiğli'miz önemli bir hizmet adamını erken yaşta kaybetti. Ensari kardeşim köyden yetişmiş, dişi ve tırnağıyla bir yere gelmiş değerli bir hizmet adamıydı. Çiğli'yi yoktan var etti. Çalışkan, zeki, projeci bir kişiydi ve hizmetlerinin temelinde insana hizmet ön plandaydı. Kendisini her zaman özlemle anıyoruz." - İZMİR