Eski cipleri yeniliyor - Son Dakika

DÜZCE'de, off-road tutkusu nedeniyle ciplere ve arazi araçlarına merak saran Kadir Badur (44), eski cipleri alıp, tamamen kendi dizayn ettiği malzemelerle yenileyerek kullanıma sunuyor.

Off-road tutkunu Kadir Badur, ciplere olan tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Badur eski ve kullanılmaz hale gelen cipleri alıp, kendi tasarladığı parçaları da kullanarak, araçlara yeniden kullanıma sunuyor. Far korkulukları, merdiven, klima, hidrolik direksiyon, araç tavan bagajları yenilenen araçlar Badur'un kendi dizayn ettiği malzemelerin de monte edilmesiyle yeni bir görünüm kazanıyor.