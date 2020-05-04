Eski ciplerin inanılmaz değişimi

Eski cipleri restore ederek ekonomiye kazandırıyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski model cipler sanayide bulunan oto tamir servisinde restore edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Büyük Sanayi sitesinde 1980 yılından bu zamana kadar sanayide oğlu Yücel Eyier ile birlikte oto tamir servisi işleten Hacı Eyier, eski model cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sunuyor. 2. Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından üretilen ve çeşitli cephelerde kullanılan Willys Jeepler, CJ 5, 6 ve 8'ler Fatsa'da yeniden hayat buluyor.

"Bu cipler tank gibi sağlam"

Üretimine 1946'da başlanan ve 1984'e kadar çeşitli modellerde üretilen cipler, bugün özellikle turizm bölgelerinde düzenlenen safari ve dağcılık etkinliklerinde kullanılıyor. Fatsa'da oto tamir servisini çalıştıran 56 yaşındaki Hacı Eyier, cipleri revize ve modifiye ederek piyasaya sürüyor. Eyier, "Bu cipler tank gibi sağlam ve bir otomobil kadar da hareket kabiliyeti yüksek arazi tipi araçlar" dedi.

"Eskiden dolmuşlarda cipler kullanılırdı"

Eyier, "Bu işi severek yapıyoruz. Bizi en çok mutlu eden de müşterilerimizin hurdaya ayrılmış 50 yıllık araçları sıfır ayarında karşılarında gördüklerindeki mutlulukları ve yüzlerinde oluşan şaşkınlıkla karışık memnuniyet. 1980 yılından bu zamana kadar işimizi devam ettiriyoruz. Eskiden yolların kötü olması, minibüslerin çok fazla olmaması ile birlikte bu cipler taşımacılıkta kullanılıyor ve bölgemizde de çok yaygındı. O dönemden itibaren ciplere ayrı bir ilgim olduğu için tamir ve kaportası servisini açtım. Yıllar geçtikçe bu araçlar kullanılmamaya başladı ve artık bu dönemlerde hobi amaçlı kullanılıyor" diye konuştu.

"Bu cipi sürenler asla vazgeçmezler"

40 yıldır mesleğini devam ettirdiğini söyleyen cip ustası Hacı Eyier, "Yıllardır işimizi severek yaptık ve oğlumla birlikte şuan devam ettiriyoruz. Bu işi yapan ustaların kimisi bıraktı kimisi ise vefat etti. Bu mesleği yapan az diyecek kadar sayabildiğimiz kişilerdir. Bu araçlar eskilerin vazgeçilmezi iken şimdilerde ise hobi ve sportif off-road yarışlarında kullanılmaya başladı. Eski araçlar daha kalıcı ve dayanıklı olduğu için bu araçları bizi yaptıranlar en 40-50 yıl kullanabiliyorlar. Geri dönüşümlü ve şaseli araçlar olduğu için ömür boyu kullanıyorlar. Bu araçların tadını alan başka araca binemez. Ortalama sıfırdan bir cipi yapmak 35 bin TL'yi kadar buluyor. Bu araçlar artık Karadeniz bölgesinde bulmak çok zor. Aydın ve Adana illerinde dizel olarak motoru olanlar oradakiler tarafından satın alındılar. Burada ise tek tük var ve tamiratlarını kimse yapmadığı için bölgede biz yapıyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden araçlar iş yerimize geliyor ve burada her eksiğini gideriyoruz. Bu arabaları olan veya yeni satın alan kesinlikle bizleri buluyor. Memnun kaldıkları için müşteriler bizi kesinlikle tercih ediyor" şeklinde konuştu.

"Baba mesleğimi sürdürmek istiyorum"

Babasının mesleğini en iyi şekilde sürdürmek için onunla birlikte cip ustalığını yaptığını söyleyen 31 yaşındaki Yücel Eyier ise, "Genç yaştan bu zamana kadar bu işle uğraşıyoruz. Yeni nesil hobi amaçlı bu araçları kullanıyor ya da off-road yarışları için tercih ediyor. Bizler bu işi son demine kadar götürmeyi hedefliyoruz. Babamın mesleğini sevdiğim için tercih ettim" ifadelerini kullandı.