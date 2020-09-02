Eski Çorum Belediye Başkanı Arif Ersoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çorum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy'un cenazesi Çorum'da toprağa verildi.

Kentteki bir özel hastanenin morgundan alınan Ersoy'un cenazesi, Buharaevler Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Gazi Caddesi'ndeki Çorum Belediye Başkanlığı binasının önüne getirildi.

Ersoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu, burada, belediye çalışanlarından helallik alınması için cenaze aracından indirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada, Ersoy'a rahmet dileyerek, "Tüm Çorumlular olarak siyaseti bir dava için yaptığına, mücahit bir anlayışla siyaset yaptığına şahidiz. Rabb'im cennetteki mekanını ali eylesin. İlmiyle, irfanıyla, tevazusuyla, duruşuyla gönüllerde çok güzel izler bırakan, partili partisiz, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle kim olursa olsun bu şehirde herkes iyi bilirdi. Örnek almamız gereken bir insan. Siyasete tertemiz girip tertemiz giden ender insanlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ilerleyen yaşına rağmen ülkesine ve davasına faydalı işler yapmaya çalışan Ersoy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Ersoy'un örnek ve müstesna bir insan olduğunu anlatan Erbakan, "Huyuyla, ahlakıyla, fedakarlığıyla, haram-helal bilinciyle, dürüstlüğüyle örnek bir insandı, örnek bir ilim adamıydı. Kendi alanında çok önemli çalışmalara imza atmış bir ilim adamı. Hayatı boyunca milli görüş davasına çok önemli katkılar sağlamış, çok büyük hizmetleri olmuş, bir siyasetçi, bir dava adamı. Adil düzenin teorisyenlerinden. Erbakan Vakfı'mızda İlim Meclisi Başkanlığı görevini de üstlenen çok değerli büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu da konuşmalarında üzüntülerini dile getirdi.

Helallik alınmasının ardından Hıdırlık Mezarlığı'na götürülen Ersoy'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çorum'da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten, bir dönem Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Prof. Dr. Arif Ersoy, tedavi gördüğü Ankara'daki bir hastanede dün akşam saatlerinde vefat etmişti.