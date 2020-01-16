Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis - Son Dakika

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.


Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Özdaban ile avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Özdaban'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Özdaban, "Benim Cumhurbaşkanı Yaveri olarak görev yapmamdan sonra benimle aynı dönemde görevde bulunan şahıslar yine merkezde bulunan iyi pozisyonlarda değerlendirilmiş ise de ben Kıbrıs'a atandım. FETÖ ile bir yakınlığım olsaydı çok daha iyi göreve atanırdım" ifadelerini kullandı.


Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu anlatan Özdaban, "Kullanmadığım halde kullandığım iddia edilen operasyonel hatta ilişkin veriler nedeniyle tutukluyum. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım, iltisakım yoktur. Mesleğim boyunca terör örgütleriyle mücadele ettim. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Heyetin vicdanına sığınarak beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.


Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özdaban'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Bekir Furkan Özdaban, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani: Trump geri adım attı
Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2020 00:46:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'a FETÖ'den 10 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]