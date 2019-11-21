Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi

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Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti

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