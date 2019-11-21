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Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, Kadri...

6 saat önce

Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatine karar verdi.

Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, Kadri..., System.String[]

Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatine karar verdi.

Kadri Gürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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