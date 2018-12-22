Son Dakika Haberleri: Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meto İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meto İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

2 saat önce

Eski Cumhuriyet Senatosu Rize üyesi Şükrü Meto (84) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meto İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi, System.String[]
Eski Cumhuriyet Senatosu Rize üyesi Şükrü Meto (84) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Meto'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Meclis personeli katıldı.

Meto'nun naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, bugün Rize'nin İyidere ilçesi Taşhane köyünde defnedilecek.

Şükrü Meto, 1979-1980'de Cumhuriyet Senatosu Rize üyeliği yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:24 Kaynak: AA

Rize, Güncel
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