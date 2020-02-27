Eski daire başkanı FETÖ'nün örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski daire başkanı FETÖ'nün örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Eski daire başkanı FETÖ'nün örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olan ve hakkında arama kararı bulunan M.B., Samsun'da saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı.

Eski daire başkanı FETÖ'nün örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olan ve hakkında arama kararı bulunan M.B., Samsun'da saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışmalarda Atakum ilçesinde örgüte ait bir ev tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu örgüt evine yaptıkları operasyonda, Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken 672 sayılı KHK ile ihraç edilen ODTÜ tarih mezunu M.B.'yi sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.


ByLock abonelik kaydı olduğu öğrenilen M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. M.B.'nin Samsun Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesine ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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