Eski damadı tarafından bıçaklanan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde çıkan kavgada, eski damadı tarafından bıçaklandığı öne sürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İbrahim G, velayeti annesinde olan çocuğunu almak üzere 5 yakınıyla Olgun'un (51) Barış Mahallesi 1818 Sokak'taki evine geldi.

İbrahim G'nin boşandığı eşinin annesinin, çocuğu teslim ettiği sırada çıkan tartışmaya Süleyman Olgun da dahil oldu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Olgun, eski damadı tarafından bıçaklandı.

Bayramlaşmak üzere evde bulunan damat İlhan Ç. ve akrabalar Efendi G, Nail O. ve Cihan G. de balta ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan Süleyman Olgun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli İbrahim G. ve babası Mehmet G'yi gözaltına aldı.