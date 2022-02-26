Eski damadı tarafından katledilen kadının ağabeyi: "Karşı taraf tehdit mesajları gönderiyormuş" - Son Dakika
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Eski damadı tarafından katledilen kadının ağabeyi: "Karşı taraf tehdit mesajları gönderiyormuş"

26.02.2022 12:19
Eski damadı tarafından katledilen kadının ağabeyi: "Karşı taraf tehdit mesajları gönderiyormuş"

Ankara'da kızını ve torunlarını almak için eşiyle birlikte gittiği evde eski damadının silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Esin Doğan'ın ağabeyi, "Geldikleri zamanda arabada direkt sıkmışlar.

Ankara'da kızını ve torunlarını almak için eşiyle birlikte gittiği evde eski damadının silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Esin Doğan'ın ağabeyi, "Geldikleri zamanda arabada direkt sıkmışlar. Karşı taraf tehdit mesajları gönderiyormuş. Tahrik amaçlı hakaretler ediyorlarmış" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesinde Esin Doğan (45) ve Süleyman Doğan çifti kızları Dilan Doğan'ı ve torunlarını almak için kızının eski eşi Mustafa Ö.'nün evine geldi. Dilan Doğan'ı zorla tuttuğu iddia edilen Mustafa Ö.'nün evinin önüne gelen Doğan çifti, kızını ve torunlarını istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Ö. ve Şadan Ö.'nün pompalı tüfeğinden çıkan kurşunlar Doğan çiftine isabet etti. Yere yığılan Esin Doğan olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Süleyman Doğan ise hastaneye götürüldü. Bölgeye gelen polis ekiplerinin çalışmaları ile olaya karıştıkları düşünülen Mustafa Ö. ve Şadan Ö. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"Torun meselesi vardı"

Hayatını kaybeden Doğan'ın ağabeyi Okay Erdoğan ise kardeşinin cansız bedeninin getirildiği Adli Tıp Kurumu önünde yaşananlardan bahsetti. Olayın planlandığını ileri süren Erdoğan, "Bizi aradılar, hastaneye gelin dediler. Hastaneye gidince rahmetli olduğunun haberini verdiler. Torun meselesi vardı. Karşı taraf bunları aramış, 'gelin torununuzu vereceğiz' diye. Geldikleri zamanda arabada direkt sıkmışlar. Torunlarıyla 3-4 senedir ayrılardı. Torunları görmek istiyordu fakat karşı taraf göstermiyordu. Muhtemelen planlı bir olay. Şu an soruşturma aşamasında. Karşı tarafla görüşmüyorlardı, kavgalılardı. Karşı taraf tehdit mesajları gönderiyormuş. Tahrik amaçlı hakaretler ediyorlarmış. Bu olaylar bitsin artık. Kadına sıkmak nedir, delikanlılık mıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Süleyman Doğan, Esin Doğan, Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski damadı tarafından katledilen kadının ağabeyi: 'Karşı taraf tehdit mesajları gönderiyormuş' - Son Dakika


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