Eski damadını silahla yaraladı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Huzur Mahallesi Durusoy Sokağı'nda bir evde yaşayan Yüksel B. (53) ile eve gelen kızının eski eşi Özgür A. (28) arasında tartışma çıktı.

Yüksel B, tartışmanın büyümesi üzerine, kızını bıçakla tehdit ettiğini öne sürdüğü Özgür A'ya yanındaki tabancayla ateş etti.

Göğsü ve bacağından yaralanarak sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Özgür A'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Yüksel B'nin ise ilk ifadesinde, "Eski damadı Özgür A'nın sürekli kızına bıçak göstermek suretiyle ölümle tehdit ettiğini, olayın gerçekleştiği saatte kızına zarar vermek için evlerine geldiğini düşünerek ateş ettiğini" söylediği öğrenildi.