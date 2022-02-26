Son dakika haberleri | Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı

26.02.2022 07:53

Son dakika haberi... Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralıANKARA'da Süleyman- Esin Doğan çifti, kızı ve torununu alıkoyduğu iddia edilen eski damatları Mustafa Ö. ile akrabası Şadan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.

Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da Süleyman- Esin Doğan çifti, kızı ve torununu alıkoyduğu iddia edilen eski damatları Mustafa Ö. ile akrabası Şadan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Esin Doğan hayatını kaybetti, Süleyman Doğan ise yaralandı. Mustafa Ö. ile Şadan Ö. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerine doğru Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Kuzgun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Ö., yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi Dilan Doğan ve ismi öğrenilemeyen çocuğunu evde alıkoydu. Bunun üzerine Dilan Doğan'ın annesi Esin ve babası Süleyman Doğan çifti, kızlarını ve torunlarını almak için eve gitti. Fakat burada Mustafa Ö. ve yanında bulunan akrabası Şadan Ö. ile Doğan çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Esin-Süleyman Doğan çifti kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Fakat hastaneye kaldırılan yaralılardan Esin Doğan hayatını kaybetti. Süleyman Doğan ise tedavi altına alındı. Olaydan sonra Mustafa Ö. ile Şadan Ö. gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda saçmanın sokakta bulunan araçlara da isabet ettiği belirlendi. Öte yandan, pompalı tüfeğin, Mustafa Ö. ya da Şadan Ö. tarafından mı ateşlendiğinin şüphelilerin ifadelerinin ardın kesinleşeceği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri | Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı

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Zorla alıkonulan kızı ve torunlarını almaya giden yaşlı çift, eski damatları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu! Zorla alıkonulan kızı ve torunlarını almaya giden yaşlı çift, eski damatları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu! Son dakika haberleri! Kızını ve torunlarını almak için giden çifte kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberleri! Kızını ve torunlarını almak için giden çifte kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

Süleyman Doğan, Esin Doğan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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