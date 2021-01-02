Eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen partisinden istifa etti - Son Dakika

Eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen partisinden istifa etti

02.01.2021 08:51
Eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen partisinden istifa etti, System.String[]

Danimarka'da iki dönem başbakanlık yapan Lars Lökke Rasmussen, 40 yıldır mensubu olduğu Liberal Parti'den (Venstre) istifa etti.

Danimarka'da iki dönem başbakanlık yapan Lars Lökke Rasmussen, 40 yıldır mensubu olduğu Liberal Parti'den (Venstre) istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Rasmussen, daha önce de dile getirdiği, Danimarka siyasetinde yıllardır alışılagelen sağ ve sol blok düzen yerine yeni bir düzene ihtiyaç olduğu ve toplumun geniş kesimine hitap eden siyasi iş birliğine gerek olduğu söylemini yineledi.

Sembolik, ültimatom içeren ve yabancılar üzerinden yapılan siyaset yerine daha merkezci siyaset arayışı içinde olduğunu kaydeden Rasmussen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya siyah beyaz değil, renkli. Kolay çözümlerin satın alınması genellikle çok kolay. Birbirimize tepeden baktığımız değil, birbirimizle konuştuğumuz bir siyasi iletişime ihtiyaç var. Kendi iradesinde özgür. Müzakere edilerek alınan kararların, dikte edilerek alınan kararlardan daha iyi olduğuna dair güçlü bir inanç temsil eden bir siyasi iletişim."

Rasmussen'in Liberal Parti'den ayrılmasına rağmen milletvekilliğinden istifa etmeyişi, merkezde yer alan parti kuracağı yönünde ülkede bir süredir dile getirilen söylentileri güçlendirdi.

Rasmussen, 2009-2011 ve 2015-2019 yıllarında olmak üzere iki dönem Danimarka Başbakanlığı yapmıştı.

Anders Fogh Rasmussen, Liberal Parti, Danimarka, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen partisinden istifa etti - Son Dakika


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