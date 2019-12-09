Son Dakika Haberleri: Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için cenaze töreni düzenlendi
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Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için cenaze töreni düzenlendi

6 saat önce

Hayatını kaybeden Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için Danıştay Genel Kurul Salonu önünde resmi tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için Danıştay Genel Kurul Salonu önünde resmi tören düzenlendi.

Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için cenaze töreni düzenlendi

Danıştay Başkanı, Danıştay, Türkoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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