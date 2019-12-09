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Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için cenaze töreni düzenlendi
6 saat önce
Hayatını kaybeden Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için Danıştay Genel Kurul Salonu önünde resmi tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:08 Kaynak: AA
Hayatını kaybeden Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için Danıştay Genel Kurul Salonu önünde resmi tören düzenlendi.
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