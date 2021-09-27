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Eski Danıştay hakimini dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski Danıştay hakimini dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

27.09.2021 23:10
Eski Danıştay hakimini dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtarak eski Danıştay hakimi S.Y.'yi dolandırıp, kızları D.Y.E. ve S.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık Uğur A.'nın yargılanmasına devam edildi.

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtarak eski Danıştay hakimi S.Y.'yi dolandırıp, kızları D.Y.E. ve S.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık Uğur A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen müşteki S.Y., sanığın sürekli dini konuşmalar yaptığını söyleyerek, "Annem ve babam kendisinden çok etkileniyordu. Sanık kendisinin bizim ailemize koruyucu olarak geldiğini söylüyordu. Sürekli 'sizi izliyorum' şeklinde konuşuyordu" dedi.

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtıp eski Danıştay hakimi S.Y.'nin dini inançlarını sömürerek dolandıran, kızları D.Y.E. ve S.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Uğur A.'nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler D.Y. ve S.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki D.Y.E. duruşmadaki beyanında, "Bugün sabah uyandığımızdan beri mide bulantımız var. 2017 yılından beri bizim her sabahımız böyle geçiyor. Bu basit bir dolandırıcılık değil. Bu adam 5 yıldır bizim hayatımızı mahvetti" dedi.

"BU KİŞİ BİZİM AİLEMİZDEKİ DİNİ HASSASİYETİMİZİ FARK EDEREK AİLEMİZİN İÇİNE SIZDI"

Müşteki S.Y. ise, "Sanık Uğur A. ile babam bir arkadaşı vasıtası ile tanıştı. Sanığın kadınların çikolata kistine iyi gelen bir macun yaptığını ve ortak aradığını söylemesi üzerine annem ve babam yatırımcı oldu. Annem ve babam sanığa ofis tuttu. Anne ve babam kendisine ofis tuttuktan sonra bütün malzeme ve ofis için gerekli ödemeleri ve harcamaları yaptılar. Daha sonra bu kişi bizim ailemizdeki dini hassasiyetimizi fark ederek ailemizin içine sızdı. 2016 yılının ramazan ayında sürekli bizimle birlikte vakit geçiriyordu. Annem ve babam da kendisinden çok etkileniyordu" dedi.

"SANIK KENDİSİNİN BİZİM AİLEMİZE KORUYUCU OLARAK GELDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Kardeşinin ve kendisinin sanıktan daha uzak durduğunu söyleyen müşteki S.Y., "Somut bir şey olmadığından anne ve babama bir şey diyemiyorduk. Daha sonra annem yaşadığı şeyin ne olduğunu bilmediğim bir şekilde rahatsızlandı. Her gördüğü kişiyi sanık Uğur sanıyordu. Kendi kendine konuşuyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi. Yemeden içmeden kesilmişti, uyuyamıyordu. Sanık ise annemin bu durumuna karşı 'Anneniz çok güzel bir sürece girdi, çok iyi mertebelere yükseldi. Benim danışmanlığımda çok iyi olacak' diyordu. Bir süre sonra annem intihara kalkıştı. Ama sanık kendisinin bizim ailemize koruyucu olarak geldiğini söylüyordu, bu şekilde babamı etkisi altına aldı. Zaten sürekli babamın etrafındaydı. Babamın üzerinde inanılmaz bir güven oluşturdu. Biz babamın aldığı kararları sorgulamazdık. Ancak çok iyi kazanırken bir anda kazanamamaya başlayıp, sanığın mal varlığını ve bindiği lüks araçları, zenginleştiğini görünce biz de sorgulamaya başladık" şeklinde konuştu.

"SANIK SÜREKLİ 'SİZİ İZLİYORUM' ŞEKLİNDE KONUŞUYORDU"

Sanığın hesaplarına sürekli para akışı olduğunu söyleyen müşteki S.Y., "Biz fakirleşirken o zenginleşince durumu anlamış olduk. Sonra sanık hesabına gelen paraların anneme musallat olmuş cinlerden kurtulmak için harcandığını, bize de musallat olmaması için kurbanlar kesip hayır işlerine yatırdığını, bunun için de çok ciddi paralar harcadığını söyledi. Bu gerekçeyle üstüne bir de babama kredi çektirdi. Bizim aç kaldığımız zamanlar oldu. Sanık bizden aldığı paralarla lüks araçlarla geziyor, benim babamsa hasta haliyle metrobüslerde sürünüyor. Sanık sürekli 'sizi izliyorum' şeklinde konuşuyordu. Bir kısım insanlara kendisinin şifacı, bir kısım insanlara da avukat ve doktor olduğunu söylüyordu. Biz anne ve babamıza 'Bu insana nasıl bu kadar güveniyorsunuz?' diye sorduk. Sanık bunların yanı sıra kardeşime sorduğu gibi bana da cinsel sorular soruyordu. Ben iş için Denizli'ye gittiğimde o da zorla peşimden geldi. Bana 'Biraz iç rahatla, gel sana içki ısmarlayayım. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun değil mi?' şeklinde konuşuyordu. Biz o gün kendisiyle odada köşe kapmaca oynadık resmen. Daha sonra ellerimi tuttu, bana sarılmaya çalıştı. Biz de bunun üzerine tartıştık. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Müşteki beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme sanık ile müşteki S.Y. arasındaki hesap hareketlerinin incelenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2016 yılından bu yana farklı zamanlarda meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, sanık Uğur A.'nın, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğini, işlerini büyütmek için müşteki S.Y.'den yatırımcı olmasını istediği anlatılmıştı. Sanığın sistemli eylemlerle müşteki S.Y.'yi kontrol etmeye başladığı da iddianamede ifade edilmişti. Sanık Uğur A.'nın kız kardeşlere cinsel saldırıda bulunduğu da iddianamede açıklanarak, durumdan etkilenen annelerinin psikolojisinin bozulup intihara teşebbüs ettiği iddianamede kaydedilmişti. Uğur A.'nın 'zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı', 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' ve 'zincirleme olarak dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)

Eski Danıştay hakimini dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
Eski Danıştay hakimini dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
Eski Danıştay hakimini dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
Eski Danıştay hakimini dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Dolandırıcılık, Yatırımcı, Danıştay, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Danıştay hakimini dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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