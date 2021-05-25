Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi

25.05.2021 12:40
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Olcay ve Tutar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, sanık Bektaş, duruşma salonunda hazır bulundu.

Başkan Arslan, iddia makamınca celse arasında esas hakkındaki mütalaanın dosyaya sunulduğunu bildirdi ve duruşmada hazır bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi'ye söz verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki mütalaasını okuyan savcı Çiftçi, sanıkların usul itirazlarının reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi, sanıkların ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılan yargılanmalarının Yüce Divan yargılamasına konu olmadığını belirtti.

Mütalaada, sanık Bektaş'ın, hakim adaylığı döneminde devamsızlık nedeniyle memuriyetine son verilen Gülay Tezcan dosyası Danıştay'da görüldüğü dönemdeki eylemleri nedeniyle, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Bektaş ile Tutar ve Olcay'ın, yargılamaya konu diğer suçlamalar, Adapazarı Şeker Fabrikası dosyası ve Kimse Yok mu Derneği dosyaları yönünden ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Tutar, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Olcay, "Beraat talebi dahil bütün mütalaayı reddediyorum." dedi.

Sanık Bektaş ise Gülay Tezcan dosyası kapsamında cezalandırılmasının istenildiğini anımsatarak, suçun unsurlarının oluşmadığından, beraatine karar verilmesini talep etti.

Ara kararı açıklayan Zühtü Arslan, dosyada karar verilmek üzere duruşmayı 8 Temmuz'a bıraktı.

Yargıtay'da "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından yargılandılar

Üç eski yüksek yargıç, ilk derece mahkeme sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen Tutar'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti.

FETÖ üyeliği suçundan tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Hakim adayı Gülay Tezcan'ın davası

Yüce Divan'daki duruşmalarda, hakim adayı iken "FETÖ tarafından, iki gün eğitime gelmediği gerekçesiyle görevine son verilen ve açtığı dava örgütün talimatıyla Danıştay tarafından reddedildiği" belirtilen Hakim Gülay Tezcan Akkuş, tanık olarak dinlenmişti.

2011'de hakim adayı olarak akademi eğitimi gördüğü sırada "devamsızlık" nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını, ardından da adaylığına son verildiğini söyleyen Akkuş, yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda açtığı davanın, hukuka aykırı şekilde reddedildiğini anlatmıştı.

Sanık Vahit Bektaş'ın, memuriyet görevine son verilen hakim adayı Gülay Tezcan hakkındaki Danıştaydaki davada, FETÖ talimatıyla oy kullandığı, fikir birliği içinde örgüt lehine hareket ettiği öne sürülmüştü.

Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Yüce Divan, Danıştay, Gülay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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