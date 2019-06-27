Son Dakika Haberleri: Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
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Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

57 dakika önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis, System.String[]
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:33 
Yargıtay, Oktay Aydın, Danıştay, Ekonomi
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