Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
57 dakika önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:33
9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay
üyesi Oktay Aydın
'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
Yargıtay'dan emsal karar: Kasa açığı tazminatsız kovulma sebebi
Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var
Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor
Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu