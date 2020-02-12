Eski Danıştay üyesi Esen'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Danıştay üyesi Esen'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Eski Danıştay üyesi Esen'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Eski Danıştay üyesi Halide Esen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Danıştay üyesi Esen'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Eski Danıştay üyesi Halide Esen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ihraç edilen eski Rize Valisi Kasım Esen'in eşi tutuksuz sanık Halide Esen ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Esen, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Sanık Esen ve avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Halide Esen'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Esen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Yargıtay, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun FETÖ'den yargılandığı davada takipsizlik kararı verildi
Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:36:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Danıştay üyesi Esen'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]