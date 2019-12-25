Eski Danıştay üyesi Halide Esen'e FETÖ üyeliğinden hapis istemi - Son Dakika
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Eski Danıştay üyesi Halide Esen'e FETÖ üyeliğinden hapis istemi

6 saat önce

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Danıştay üyesi Halide Esen'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Eski Danıştay üyesi Halide Esen'e FETÖ üyeliğinden hapis istemi, System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Danıştay üyesi Halide Esen'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ihraç edilen eski Rize Valisi Kasım Esen'in eşi tutuksuz sanık Halide Esen ve avukatı katıldı.

Duruşmada, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'na söz verildi.

Esas hakkındaki mütalaada, Halide Esen'in, ByLock yazışmalarında isminin geçtiği, tanık beyanları, örgüt imamlarıyla baz kayıtları bulunduğu, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu belirtildi.

Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyesi seçilen sanığın, eşi adına ByLock kaydı olduğu, örgüt mensuplarının ByLock yazışmalarında "Esen Hanım" ismiyle adının geçtiği kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle, örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu ifade edilen mütalaada, Halide Esen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanmaması talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Esen'in, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde Danıştay üyesi olarak konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Sanık Halide Esen ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tutukuz sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Yargıtay, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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