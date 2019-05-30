Son Dakika Haberleri: Eski Danıştay üyesine FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Eski Danıştay üyesine FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

1 saat önce

Eski Danıştay üyesi Orhan Boyraz'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Danıştay üyesine FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi., System.String[]

Eski Danıştay üyesi Orhan Boyraz'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Boyraz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Boyraz ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Boyraz, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Boyraz ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.
Orhan Boyraz'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan TCK'nin 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Boyraz hakkında "adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı"na hükmetti.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:35 Kaynak: AA
Danıştay, Güncel
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