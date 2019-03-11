Eski Danıştay Üyesine Hapis Cezası

Eski Danıştay üyesi Muammer Arseven'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Danıştay üyesi Muammer Arseven'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Arseven ile avukatı katıldı.



Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Muammer Arseven, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.



İddiaları reddeden Arseven, hiç kimseden emir ve talimat almadığını, suç teşkil edecek eylemler içerisinde bulunmadığını savundu.



Arseven, son sözlerinin sorulması üzerine beraatini istedi.



Karar



Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.



Karara göre, sanık Muammer Arseven'e, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.



Mahkeme heyeti, Arseven hakkında adli kontrole de hükmetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ege Denizinde Korkutan Deprem

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok

İYİ Parti Lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Yanıt: Paşalara Boyun Eğmedim, Sana mı Eğeceğim

Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi