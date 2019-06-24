Son Dakika Haberleri: Eski Danıştay üyesine hapis cezası
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Eski Danıştay üyesine hapis cezası

1 saat önce

Eski Danıştay üyesi İhsan Uluca'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski Danıştay üyesine hapis cezası, System.String[]
Eski Danıştay üyesi İhsan Uluca'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Uluca'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Uluca ile avukatı katıldı.
Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Uluca, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Sanık Uluca, aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmedi.
İhsan Uluca ile avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.
İhsan Uluca'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Uluca hakkında adli kontrole ve yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:07 Kaynak: AA
Danıştay, Güncel
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