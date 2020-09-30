ESKİ'de uzun kuyruklar korona virüse davetiye çıkarıyor - Son Dakika

Yunus Emre Halk Çarşısı'nda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı önünde oluşan uzun kuyruk insanları isyan ettirdi.

Yunus Emre Kapalı Çarşı içinde ESKİ'ye ait binaya abonelik için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzayan kuyruklar vatandaşa ve çarşı esnafına daha çok tehlike oluşturuyor. Vatandaşların abonelik açtırma, kapama, kart arızası ve su yükleme içinde kullandığı alanda oluşan uzun kuyruklar çarşı içinde bulunan esnafı da tedirgin ediyor. Gün boyu yaşanan kuyruklar korona virüse adeta davetiye çıkarıyor. Vatandaşların da sosyal mesafeye uymadığı alandaki kuyruk çarşı dışına kadar uzuyor. Dakikalarca sıranın gelmesini bekleyen vatandaşlar duruma isyan ederek, yetkililerin konuyla ilgili çözüm bulması gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR