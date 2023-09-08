Eski belediye başkanı çatı katından atlayarak intihar etti - Son Dakika

Eski belediye başkanı çatı katından atlayarak intihar etti

Son Güncelleme: 08.09.2023 16:28

Bir dönem Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç, oturdukları apartmanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi. Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Antalya'nın Demre ilçesinde eski belediye başkanı 75 yaşındaki Adnan Genç, oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti.

Saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç'in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi. Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA

Adnan Genç, Konyaaltı, İntihar, Demre, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski belediye başkanı çatı katından atlayarak intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski belediye başkanı çatı katından atlayarak intihar etti - Son Dakika
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