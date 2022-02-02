Üye Girişi
ESKİ DERİN DONDURUCUDAN YAYILAN GAZ KOKUSU TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika

ESKİ DERİN DONDURUCUDAN YAYILAN GAZ KOKUSU TEDİRGİN ETTİ

02.02.2022 18:40

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eski bir dondurucudan yayılan kokudan rahatsız olanlar şikayette bulundu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eski bir dondurucudan yayılan kokudan rahatsız olanlar şikayette bulundu. Koruyucu kıyafetler giyen ekipler, dolabı naylonla sararak imha edilmek üzere yerinden kaldırdı.

Gebze Arapçeşme Mahallesi 2666 Sokak'ta yol kenarında bulunan eski bir derin dondurucudan yayılan kokudan rahatsızlık duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Koruyucu kıyafetler giyen ekipler, incelemede bulundu. Eski derin dondurucudan yayılan kokunun motorundan kaynaklandığı tespit edildi. Derin dondurucu gaz sızıntısına karşı naylonla sarıldıktan sonra iş makinesiyle kamyonete yüklendi. Derin dondurucu imha edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) götürüldü.

ESKİ DERİN DONDURUCUDAN YAYILAN GAZ KOKUSU TEDİRGİN ETTİ
ESKİ DERİN DONDURUCUDAN YAYILAN GAZ KOKUSU TEDİRGİN ETTİ
ESKİ DERİN DONDURUCUDAN YAYILAN GAZ KOKUSU TEDİRGİN ETTİ

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ DERİN DONDURUCUDAN YAYILAN GAZ KOKUSU TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 18:47:34. #1.11#
SON DAKİKA: ESKİ DERİN DONDURUCUDAN YAYILAN GAZ KOKUSU TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement