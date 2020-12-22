Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza - Son Dakika

Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza

22.12.2020 09:12
Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye, toplam 78 bin 750 lira para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye, toplam 78 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, ilçede daha önceden dernek binası olarak kullanılan bir adreste, kumar oynandığı yönünde ihbar yapıldı. Polisin dernek binasına düzenlediği baskında, 5'i, 65 yaş üzeri olmak üzere 25 kişi iskambil oynarken yakalandı. Bazılarının ise maske takmadığı ve kapalı mekanda sigara içtiği tespit edildi.Bu kişilere, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Adresin sahibi 2 kişi hakkında ise yer temin etmek ve kapalı alanda sigara içtirdiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.


Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Malkara, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza - Son Dakika


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