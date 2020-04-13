Son Dakika › Güncel › Eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli son yolculuğuna uğurlandı
14 dakika önce
Ankara'da dün vefat eden eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da dün vefat eden eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilen Karaevli, 71 yaşındaydı.
Anavatan Partisi milletvekili olarak 17 ve 18'inci dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan Karaevli, 45'inci hükümette de devlet bakanı olarak yer almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:28 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti