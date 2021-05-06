Son dakika haberi: Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti - Son Dakika

ESKİ Devlet Bakanı; 15, 19 ve 20'nci Dönem Ağrı Milletvekili, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı başsağlığı açıklamasında, "Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Erhan'ın cenazesinin, vasiyeti üzerine memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Haber: ANKARA,