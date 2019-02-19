Son Dakika Haberleri: Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü Vefat Etti

Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü Vefat Etti

1 saat önce

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, sabaha karşı vefat etti.

Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü Vefat Etti, System.String[]
Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, sabaha karşı vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, dün gece hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmesi, Ünlü'nün naaşının 22 Şubat Cuma günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Fikret Ünlü, Spor
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