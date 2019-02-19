Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü Vefat Etti
1 saat önce
Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, sabaha karşı vefat etti.
Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü
, sabaha karşı vefat etti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, dün gece hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.
Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmesi, Ünlü'nün naaşının 22 Şubat Cuma günü Karaman
'ın Ermenek
ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA
56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
Taksimetrelerin İlk Muayenesinin Geçerlilik Süresi Bir Yıl Uzatıldı
Fenerbahçe Efsanelerinden Abdullah Çevrim, Hayatını Kaybetti
Polonya'da Hakemin Kırmızı Kart Hareketi, Futbolcuyu Şoke Etti