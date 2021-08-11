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Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart - Son Dakika

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart

11.08.2021 11:55

Bakan ve müsteşar olarak görev yaptığı 1999-2009 yılları arasında Suriye ile yaşadığımız Abdullah Öcalan krizinin aşılmasında kritik roller üstlenen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, son dönemde kamuoyunda geniş yer bulan mülteci sorunuyla ilgili çözüm önerisinde bulundu. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü için Şam yönetimiyle yeniden anlaşılabileceğini söyleyen Tüzmen, Türkiye'nin sayıları 4 milyon civarında olduğu belirtilen Suriyeli sığınmacıları ilelebet taşıyamayacağını vurguladı.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü için Suriye yönetimi ile anlaşılabileceğini kaydeden eski Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, geçmişte Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sürecinde ve sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin çok sıkıntılı olduğunu, ancak iyi bir çalışma ile aşıldığını belirtti. Tüzmen, "Türkiye ve Suriye halkları arasında sorun yoktur. Geçmişte yaptık, yine yaparız" dedi.

"TÜRKİYE 4 MİLYON CİVARINDAKİ SURİYELİ SIĞINMACIYI İLELEBET TAŞIYAMAZ"

"Komşu ve çevre ülkelerle ticaretin geliştirilmesi ve dostluğun pekiştirilmesi" projesinin mimarı ve uygulayıcısı eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen son günlerde çok tartışılan Suriyeli sığınmacılar konusunu Aydınlık'a değerlendirdi. Türkiye'nin, sayıları 4 milyon civarında olduğu belirtilen Suriyeli sığınmacıları ilelebet taşıyamayacağını vurgulayan Tüzmen "Sadece Türkiye değil hiçbir ülke taşıyamaz. Suriye ile bu konu masaya yatırılmalı ve çözüm bulunmalıdır" görüşünü savundu.

"DOSTLUK AĞINI YENİDEN KURABİLİRİZ"

Tüzmen, "Geçmişte de sıkıntılar vardı. Öcalan Suriye'deydi. Savaş noktasına geldik. Öcalan Suriye'den çıkartıldıktan sonra Suriye ile ilişkilere büyük önem verdik. Büyük devlet gibi davrandık. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz geliştirdik, ilişkilerimizi ilmek ilmek ördük ve düzelttik. Türkiye Suriye sınırını kaldırma, sınırın sıfır noktasında ortak üretim yapmayı planlamaya başladık. Halep'ten Şam'a dostluk ağı kurduk. Şimdi yine yaparız. Bunun için merkezi hükümetlerin birbiriyle teması gerekir" dedi.

"SIĞINMACILARIN 40-50 MİLYAR DOLARLIK MALİYETİNİ SÜREKLİ ÜSTLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Hassas bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Tüzmen, "Türkiye'nin gelirlerini artırması, giderlerini azaltması gereken bir dönemdeyiz. Türkiye ağırlıklarından kurtulmalıdır. Balon örneğinden hareket edersek, yükselebilmemiz için bu zorunludur. Etrafımızda ülkemizi tehdit eden bir sürü gelişme var. Bu koşullarda kaynaklarımızı iyi kullanıp savunma sanayimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Suriyeli sığınmacıların maliyeti için 40-50 milyar dolardan söz ediliyor. Bunu sürdürmemiz, bu maliyetleri sürekli üstlenmemiz mümkün değil." diye konuştu.

"AVRUPA EĞİTİMLİ SIĞINMACILARI ALDI, TÜRKİYE'DE VASIFSIZ OLANLAR KALDI"

Suriye'de yaşanan olayların maliyetinin Suriye'den sonra Türkiye'ye çıktığını belirten Tüzmen şunları söyledi:

"Bizim dışımızda kimse bu yükün altında değil. Avrupa ülkeleri verdikleri sözleri tutmadılar. Sığınmacıların can ve mal güvenliği sağlanması için Suriye yönetimi ile anlaşılırsa dönüş hızlanır. Bazı Avrupa ülkeleri eğitimli sığınmacıları ihtiyaçlarına göre aldı. Türkiye'de vasıfsız olanlar kaldı. Bunca işsizimiz varken, üniversite mezunu gençlerimiz işsizlik nedeniyle bunalıma düşerken, Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıyı istihdam etmesi mümkün değil. Bu insanlar kendi ülkelerine dönmeli ve savaş nedeniyle yıkıma uğramış ülkelerinin yeniden toparlanmasına katkıda bulunmalı."

"BAYRAMDA ÜLKELERİNE GİDEBİLİYORLARSA SORUNUN ÇÖZÜMÜ DE KOLAYDIR"

Suriyeli sığınmacıların ülkelerinde dönüşü konusunda gelişme sağlanırsa, provokasyon ve iç kargaşa planlarının da çökertileceğini belirten Tüzmen, "Suriyeliler bayramlarda ülkelerine rahat rahat gidebiliyorlarsa bu sorunun çözümü de kolaydır" dedi.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart

Kürşad Tüzmen, Suriyeli, Türkiye, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart - Son Dakika


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