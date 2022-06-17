Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

"Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" programı çekimleri için Kilis'e gelen Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, valilikte gerçekleştirilen ziyarette Tüzmen ile Soytürk'ün bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Soytürk, çekimler için Kilis'i tercih eden Tüzmen'e teşekkür ederek, söz konusu programın kentin tanıtımı açısından önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Tüzmen ise misafirperverliği için Soytürk'e teşekkür etti.