Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Bergama Ticaret Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, sunuculuğunu yaptığı "Kürşat Tüzmen ile Benim Şehrim" adlı televizyon programı için geldiği Bergama'da ticaret odasını ziyaret etti.

Bergama Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüzmen, Bergamalı yapımcı ve bilişim uzmanı Nuri Yıldırım ve beraberindeki heyet Bergama Ticaret Odası'na ziyarette bulundu.

Program konsepti gereği motosikleti ile Bergama Ticaret Odası'na gelen Tüzmen'i Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, başkan yardımcısı Levent Akçay, yönetim kurulu üyeleri Tahir Erdoğan ve Ali Sarıl ile Genel Sekreter Gülay Koç karşıladı.

Ürper, eski Bakan Tüzmen'e bölgede kurulma aşamalarında olan Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ve Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verdi ve bölgeye yapılan yeni yatırımları anlattı.

Öte yandan Tüzmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i de ziyaret etti ve ilçede bazı etkinliklere katıldı.

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